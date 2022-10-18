Минобороны Армении заявляет, что «ВС Азербайджана имитируют стрельбу по своим позициям с армянской стороны, чтобы открыть «ответный огонь»».
В МО Армении считают, якобы подразделения ВС Азербайджана «нарушают режим перемирия, стреляя в свою сторону, после чего – в направлении армянских позиций».
«Таким образом ВС Азербайджана создают впечатление, что армянская сторона стреляет по их позициям, после чего начинают огонь из стрелкового оружия различного калибра по позициям ВС Армении – якобы в ответ на стрельбу армянских подразделений», — говорится в сообщении.
Рашистская школа! Армянские дошнахи хорошо научились у русских фашистов дезинформировать мир. Так же как руссаип сваливаю обстрел ЗАЭС на Украину. Нацисты во всех странах действуют по 1 схемп- персы, армяне и россияне!