Украина обвиняет Россию в попытке вывезти музейные ценности из захваченных территорий.

Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко со ссылкой на данные генштаба ВСУ.

По его словам, пишет «Украинская правда», «эвакуировать» из аннексированного Крыма и оккупированных территорий планируется самые важные экспонаты, например, археологические находки из драгоценных металлов. Только стоимость экспонатов во всех тридцати крымских музеях измеряется сотнями млн гривен.

Ткаченко заявил, что он обратится в ЮНЕСКО с требованием не допустить эту «эвакуацию», которую Украина считает «незаконным трафиком» ценностей со своей территории. Кроме того, он призвал ЮНЕСКО отказаться от сотрудничества с Россией и ее музеями.