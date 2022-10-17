Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что власти страны могут ввести визовый режим для граждан России, решение по этому поводу должно принять грузинское правительство.

Об этом она заявила на брифинге в Кишиневе, передает РИА Новости.

«Граждане РФ, которые попали в Грузию — это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан РФ, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом», — заявила Зурабишвили на брифинге в Кишиневе.

По ее словам, в Грузию приезжают как бывшие граждане страны, так и граждане России.

«Среди них бывшие граждане Грузии, приехавшие в Грузию из-за ситуации в России. Но есть и граждане России, которые приезжают в Грузию по разным причинам. Здесь главное, чтобы общественность была уверена в том, что используются все механизмы контроля, чтобы не возникла опасность. Я думаю, что для этого нужно больше общения и больше информирования нашего общества, чтобы все возможные угрозы и вопросы реально рассматривались властями и принимались все меры», — добавила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что власти страны применяют все механизмы контроля, чтобы не было никакой опасности для местных жителей.