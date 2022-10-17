Житель поселка Гобу Абшеронского района обратился в полицию и сообщил, что на него напали знакомые, затем увезли его по неизвестному адресу и незаконно там удерживали, отобрали у него мобильный телефон и деньги.

Как сообщили в МВД, эти лица затем сфотографировали пострадавшего и отправили эти фото его родственникам.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Гобу Абшеронского РУП, по подозрению в совершении похищения были задержаны житель поселка Гобу Заур Алиев, Джейхун Самедзаде и его брат Рафиг Самедов. При задержании у Дж.Самедзаде и его брата была обнаружена при себе крупная партия героина. В ходе расследования было установлено, что они занимаются также продажей наркотиков в Гобу и близлежащих поселках.

В результате другой операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Гобу, был задержан за посадку кустов конопли во дворе своего дома, ранее судимый Тариель Садыгов. При осмотре его двора были обнаружены кусты культивируемой конопли массой 10 килограммов.

Материалы, собранные по указанным фактам в отделении полиции Гобу, направлены в следственный отдел Абшеронского РУП. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.