Международный газовый хаб, который планируется создать в Турции, будет рентабельным, если природный газ через него в Европу будет поставляться не только из России, но также из Азербайджана и Туркменистана.

Такое мнение в интервью газете Milliyet высказал руководитель отделения политических наук и международных отношений Стамбульского технического университета Угур Ясин Асал.

«Потребность Европы в газе на среднюю и длительную перспективы очевидна. Строительство в Турции центра [распределения] только ради российского газа будет недостаточно. Для Турции должно стать стратегическим приоритетом объединение в этом центре газа, который поступает из Азербайджана и Туркмении и их совместные поставки в Европу. Европа нуждается в этом и ищет альтернативные газовые маршруты», — отметил эксперт.

С идеей создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток», президент РФ Владимир Путин выступил на минувшей неделе на форуме «Российская энергетическая неделя».