Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что неформальная встреча лидеров Азербайджана, Армении и Турции в Праге может помочь разрядить напряженность в отношениях и содействовать переговорному процессу между сторонами.

«Саммит предоставил возможность поговорить лидерам стран, у которых обычно не так много шансов сделать это. Более того, было несколько важных встреч, которые обещают разрядить обстановку или даже разблокировать переговорный процесс, в частности между лидерами Турции, Азербайджана и Азербайджана», — пишет Фиала в статье в газете The Financial Times.