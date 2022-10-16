«За три месяца 345 судов вывезли в рамках зерноперевозок из украинских портов 7 700 000 тонн зерна».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Стамбуле с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Он отметил, что деятельность представителей России, Украины, ООН и Турции в Совместном координационном центре в Стамбуле важна как с гуманитарной, так и с исторической точки зрения.

Акар подчеркнул, что Турция всегда уважала границы и территориальную целостность своих соседей, поддерживает мир и стабильность.

«Подобно тому, как мы смогли решить проблему зерна, продолжая эту последовательную политику, обмен пленными также является результатом этой политики. Наша цель — продолжать работу над мирным решением проблемы и как можно скорее добиться снижения напряженности», — сказал он..