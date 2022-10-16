Министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов и делегация министерства находятся с визитом в столице США Вашингтоне для участия в ежегодном собрании Международного Валютного Фонда (МВФ) и Группы Всемирного Банка.

Как сообщили в Министерстве финансов, 14 октября С.Шарифов принял участие в пленарном заседании ежегодного собрания МВФ и Группы Всемирного банка. В своих выступлениях на пленарном заседании с участием высокопоставленных государственных и правительственных чиновников стран-членов МВФ и Группы Всемирного банка, представителей центральных банков и международных финансовых институтов, исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева и президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, затронув вызовы, которые создает российско-украинский конфликт для мировой экономики, в том числе риски высокого инфляционного давления и продовольственной безопасности, ослабление глобального экономического развития и нарушение долговой стабильности во многих странах, подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с этими проблемами.

На пленарном заседании также было представлено совместное заявление МВФ и Группы Всемирного банка о процессах, происходящих в мировой экономике, утвержденное Советом директоров.

В ходе визита С.Шарифов встретился с заместителем исполнительного директора МВФ Бо Ли. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития экономики Азербайджана, динамике ее основных макроэкономических показателей, текущем состоянии и перспективах сотрудничества с МВФ.

15 октября министр финансов Азербайджана встретился с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анной Бьерде. Стороны обсудили текущее сотрудничество между Азербайджаном и банком, обменялись мнениями об участии Всемирного банка в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура и дальнейшем укреплении партнерства.

Во встречах с руководством МВФ и Всемирного банка приняли участие также председатель Центрального банка Азербайджанской Республики Талех Казымов и делегация банка.

В рамках своего визита в Вашингтон Самир Шарифов также встретился с представителями инвестиционных банков и финансово-инвестиционных компаний, являющихся инвесторами акций Азербайджана, торгуемых на международных финансовых рынках.

На встрече была представлена информация о текущей макроэкономической ситуации и динамике развития экономики Азербайджана, стратегии долгосрочного развития страны, было доведено до сведения, что одной из главных задач, стоящих перед Азербайджаном в настоящее время, является восстановление освобожденных от оккупации Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, реинтеграция этих районов в экономику, осуществление процесса Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.