В московский аэропорт Внуково из Тегерана сегодня прилетел тяжелый транспортный самолет Ил-76 иранской авиакомпании Pouya Air, который мог доставить партию беспилотников.

О прибытии самолета сообщается на портале Flight Radar.

О том, что доставил борт, никаких достоверных сообщений нет. На российских военных Telegram-каналах говорят о «большой партии цветов», явно подразумевая очередную партию иранских дронов (российское название — «Герань»).

Предыдущий визит в Москву тяжелого транспортника из Тегерана содержал, по слухам, именно такой груз.

Отмечается, что авиакомпания Pouya Air аффилирована с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — военно-политического формирования, служащего одним из столпов иранского режима.