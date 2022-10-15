Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в военную доктрину, создав подразделения для противодействия информационно-психологическому воздействию. Указ главы государства опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов республики.

«В Вооруженных силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. Ведется работа по наращиванию их потенциалов и возможностей», — говорится в сообщении.