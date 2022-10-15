Россия заказала у Ирана БПЛА-камикадзе «Араш-2». Об этом сообщают иранские телеграм-каналы.
Отмечается, что беспилотники имеют более крупные боеголовки по сравнению с «Шахид-136» и дальность полета 1700 км.
Россия заказала у Ирана БПЛА-камикадзе «Араш-2». Об этом сообщают иранские телеграм-каналы.
Отмечается, что беспилотники имеют более крупные боеголовки по сравнению с «Шахид-136» и дальность полета 1700 км.
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