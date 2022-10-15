Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о планах властей наладить крупномасштабный выпуск беспилотников различных типов. В своем Telegram-канале политик пояснил, что БПЛА доказали эффективность работы в современных конфликтах. Он считает, что применение дронов в зоне СВО на Украине стало насущной необходимостью.

«России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов. На предприятии ООО «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге провели контрольную проверку поставок беспилотников «Орлан» в рамках ГОЗ с участием федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов», — написал Медведев.