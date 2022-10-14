Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что энергоснабжение, нарушенное в результате российских ударов, восстановлено на всей территории страны, а веерные отключения больше не применяются.

«Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки <…> 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно», — сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Одновременно он признал, что пропускная способность магистральных сетей снижена из-за многочисленных разрушений. Специалистам требуется время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей, в этот период необходимо снизить нагрузку на сети для предотвращения аварий, добавил Шмыгаль. «Поэтому актуальным остается призыв добровольно снизить потребление в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления», — обратился он к населению страны.

Шмыгаль добавил, что правительство в пятницу выделило из резервного фонда 300 млн гривен ($8,1 млн) для Киевской и 57 млн гривен ($1,5 млн) для Сумской областей на первоочередной ремонт объектов инфраструктуры.