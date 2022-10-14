Ни для кого не секрет, что соседний Иран никогда не питал особых симпатий к Азербайджану. И это, несмотря на то, что две страны объединяют исторические, религиозные и культурные связи. Однако муллократия в Иране, вопреки всем канонам Ислама, лейтмотивом которого является истина и справедливость, избрала иной путь. Посудите сами. Еще во время первой Карабахской войны якобы мусульманский Иран оказывал поддержку христианской Армении. В данном случае речь не идет о разных религиозных полюсах. Проблема в том, что Иран поддержал страну-агрессора в экономическом и военном плане. И это факт, который невозможно опровергнуть.

На протяжении всего времени оккупации азербайджанских земель Иран индифферентно относился к тому, что армянские оккупанты не только разрушали мечети, но и превращали их в хлев. Неужели Тегеран, «истинный радетель мусульманских ценностей», всего этого не замечал? Конечно же, видел. Видел и молчал в угоду своим армянским братьям.

Но и это не все. В июне 2019 года иранская компания Part Saman Jahan Co была привлечена к ремонту исторической мечети Юхары Говхар-ага в Шуше. Позже эту мечеть стали представлять как иранскую мечеть. Официальный Тегеран не только не протестовал против разрушения и осквернения мечетей в Карабахе, но, наоборот, с удовлетворением кивал головой в ответ на представление Арменией мечетей региона как «персидских».

В своем неприглядном виде Иран предстал и во время 44-дневной войны. Боеприпасы, которые доставлялись в Армению из России через Иран, не помогли избежать позорного поражения. Но осадок остался. Эта страна осуществляла грузоперевозки на территории, находящиеся под временным контролем российских миротворцев, оказывала всяческую поддержку сепаратистам в Карабахе. Но тегеранский режим, разоблаченный и оказавшийся в сложной ситуации после вмешательства и решительности, проявленной Азербайджаном, был вынужден отказаться от этих провокаций.

Следует отметить еще одно обстоятельство. После победы Азербайджана в 44-дневной войне Иран неоднократно делал заявления на разных официальных уровнях по поводу Зангезурского коридора, подчеркивая нерушимость территориальной целостности стран региона и неприкосновенность ирано-армянской границы. Интересно, почему Тегеран вдруг вспомнил о территориальной целостности, нерушимости границ?

Спрашивается: где же был иранский хаменеи, когда Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских земель? Когда армянские нелюди совершали Ходжалинский геноцид? Наверное, молился. Только вот его молитвы, которые расходятся с делами, Всевышний не примет. По большому счету, персы враждовали с тюрками испокон веков. И под «дипломатической улыбкой» Ирана всегда прячется, мягко говоря, недружественное отношение к Азербайджану.

Секретом Полишинеля является тот факт, что иранские средства массовой информации, включая государственное телевидение Ирана, проводят систематическую кампанию против Азербайджана. Иран бесчеловечно относится не только к Азербайджану, но и к собственным гражданам-азербайджанцам. Если мы обратим внимание на положение проживающих в Иране армян и азербайджанцев, то увидим, что небольшое количество армян окружено всесторонним вниманием и заботой Тегерана, их культурные центры, школы, предприятия, СМИ работают на самом высоком уровне. А у 35-40 миллионов азербайджанцев нет даже школы и газеты.

Азербайджанцев, требующих соблюдения своих прав, объявляют врагами религии, сторонниками сионизма, подвергают пыткам и арестам. Как будто бы персидский режим вымещает на наших соотечественниках злобу на Азербайджан. Факты пыток и убийств азербайджанских политзаключенных в иранских тюрьмах неоднократно отражались в отчетах международных правозащитных организаций.

С другой стороны, иранская дипломатия поражает своей странностью. В то время, как Тегеран объявляет, что США являются его врагом, Иран абсолютно спокойно отнесся к визиту конгрессвумен Ненси Пелоси в Армению. Никакой реакции. Но зато как всполошились в Тегеране по поводу недавнего визита министра обороны Израиля Бени Ганц в Баку. Так, командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Рамазан Зирахи назвал Азербайджан одним из мест в регионе, где враги Исламской Республики получают пристанище.

«Сегодня США, Запад и даже сионистский режим Израиля имеют присутствие в (арабских) странах Персидского залива, Ираке, Азербайджане. Однако, учитывая военную мощь Ирана, они не осмеливаются на какие-либо посягательства», — сказал Зирахи.

По словам иранского военачальника, «американцы хорошо понимают язык силы, и если они где-то узнают, что сила превосходит их, они не посмеют напасть».

Сказки о военных базах Израиля в Азербайджане мы слышали давно. Армянские и иранские СМИ педалировали эту тему. Правда, все это оказалось фейком, но ложь просто так не остановишь. И сентябрьские события в Иране показали, что граждане соседнего государства устали от лжи теократии.

Напомним, что сентябрь для Ирана выдался жарким. Мужчины и женщины выходили на улицы, а женщины в соцсетях выкладывали видео того, как они отрезают волосы и жгут хиджаб.

По сообщению иранских правозащитных организаций, в результате столкновений с силами безопасности пострадали более 30 человек. Причина протестов – гибель студентки после задержания полицией. Поводом для задержания стало то, что она якобы неправильно носила хиджаб. Люди требуют справедливого расследования этой смерти, но звучат и политические лозунги против руководства страны.

А началось все с того, что 22-летняя студентка Махса Амини приехала в Тегеран. Полиция нравов задержала ее 13 сентября на выходе из метро. Девушка была со своим братом. Причиной задержания назвали неправильно надетый хиджаб – он не закрывал волосы полностью. Амини доставили в специальный центр, где с девушкой должны были провести воспитательную беседу. На видео с камер наблюдения видно, что Махса Амини обратилась к сотруднице центра, потом прикрыла лицо руками и вдруг упала, завалившись на кресла. Кадры распространила полиция. То есть, теократический режим в Иране трещит по швам. И никто не гарантирует, что Амини не будет последней жертвой «жернов муллократии».

Однозначно одно: Тегеран, прикрываясь «исламским знаменем», творит зло. И не только в отношении Амини, но и в целом.

Фарид Теймурханлы