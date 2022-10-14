На саммите в Астане президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что режим введён в связи с обострением ситуации по периметру белорусских границ.

“Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано: в связи с обострением введём режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развёртывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями РФ. Всё по плану”, — отметил он.