Москва считает абсолютно неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ использует конфликт Армении и Азербайджана для дестабилизации на Кавказе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ. Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль.

В отличие от Франции, которая даже в периоды обострений между Баку и Ереваном ограничивалась стандартными призывами к миру, Россия в практическом плане содействовала урегулированию конфликта. Наша страна внесла решающий вклад в подписание трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноябри 2020 г., которое положило конец кровопролитию. Размещенный в соответствии с указанной договоренностью миротворческий контингент остается гарантом безопасности в регионе. Миротворцы эффективно предотвращают инциденты в зоне своей ответственности, помогают налаживать мирную жизнь – доставлять гуманитарную помощь, восстанавливать инфраструктуру. При их содействии 53 тыс. беженцев вернулись домой, передано более 2 тыс. тел погибших, возвращено в общей сложности 146 удерживаемых лиц, обезврежено свыше 25 тыс. взрывоопасных предметов.

Именно Россией запущена работа по комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном. При российском участии продолжаются активные усилия по продвижению мирной повестки на основе заявлений лидеров трех стран от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. В частности, предпринимаются шаги по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, заключению мирного договора, налаживанию диалога по линии общественности и экспертов.

Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе», — говорится в ее комментарии.