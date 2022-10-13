Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз, как бы это поделикатнее, сел в лужу. Хозяин Елисейского дворца, как уже сообщал Minval, решил высказаться по южнокавказской тематике. И дал интервью Nouvelle d’arménie, где заявил: «Что происходит на границе (Армении и России) последние два года… 5000 российских солдат якобы охраняют границу, (но) русские воспользовались этим конфликтом, который насчитывал несколько столетий, сыграли в азербайджанскую игру при участии и вернулись, чтобы ослабить Армению, с которой когда-то были близки», — сказал Макрон. «Вы видите, что происходит? Это попытка России дестабилизировать ситуацию. Она хочет создать беспорядок на Кавказе, чтобы дестабилизировать всех нас». Затем заверил, что Франция не «подведет Армению»: «Армения — страна, с которой у нас уникальная связь (…) Азербайджан предпринял несколько наступлений вдоль границы. Мы осудили их. Мы не оставим армян», — уверял всех и вся глава Пятой республики.

Каждая страна, конечно, вправе сама выбирать себе союзников, сателлитов, «прокси» и решать, кого поддерживать, а кого «оставлять». И если Макрон забыл, как уже однажды, накануне 44-дневной войны, Париж строил большие планы с опорой на Ереван, как эти планы пошли прахом после разгрома Армении, как Пашинян, позабыв все рекомендации Макрона, уцепился за российский подол и как сам Макрон назвал его «неадекватом» — раз за разом наступать на армянские «грабли» можно посчитать суверенным правом президента Франции. Точно так же в Ереване могут в очередной раз «любить ушами» и не задумываться, что в последние годы Францию уже не один раз вышибали пинком отовсюду, где она пыталась надувать щеки и стучать кулачками по столу: так было и в Ливии, где Франция, пардон, «огребла» от Турции, и в Западной Африке, которую Париж считал едва ли не своим личным огородом и откуда ее бесцеремонно вытолкала Россия, и даже на Тихом Океане, где ее со всей холодной вежливостью обошли США, Великобритания и Австралия.

Но свои выводы из того «фестиваля любви к Армении», который устраивает мсье Макрон, сделают в Азербайджане. В том числе в таком деликатном и чувствительном для Франции вопросе, как настойчивые попытки Елисейского дворца и набережной Кэ д’Орсэ, где расположен МИД Франции, возродить в регионе французское посредничество.

Вынуждены напомнить: в реальной политике можно быть или посредником, или прямо расписываться в поддержке одной из сторон. В Париже могли бы спросить своих ереванских протеже, приняли ли бы там посредничество Турции. А Франция, если кто забыл, взялась поддерживать агрессора, который не «отрезвел» даже после разгрома в 44-дневной войне и продолжает строить планы силового реванша. В одном флаконе турне по региону французского посредника Рокфея и заявления Макрона «мы не оставим армян» существовать не могут. При помощи такого «купажа» получить что-то достойное подачи на стол не получится. Даже с лейблом made in France. И если начистоту, то французское посредничество со столь явным армянским акцентом не может быть и не будет принято в Баку. Где умеют отстаивать свои законные права и интересы. Более того, политическую погоду на Южном Кавказе, напомним, определяет уже Азербайджан. В чьём активе — и экономика, и нефтегазовые проекты, столь важные для Европы, и победа в войне, и международное право. Проще говоря, мсье Макрон своим интервью выстрелил себе в ногу. И ещё «убил» на старте миссию Рокфея, которую так старательно продвигал.

Тем более странно слышать уверения в стиле «Азербайджан такой-сякой, и вообще Россия играет на его стороне». Вынуждены разочаровать: это Армения, а не Азербайджан, входит в ОДКБ и ЕАЭС, армянские границы с Ираном и Турцией охраняют российские пограничники, на территории Армении находится российская военная база, наконец, это Армении, а не Азербайджану, Россия уже после войны устами своих дипломатов обещает помочь с восстановлением армии, премьер-министр Армении слезно умоляет Путина не забывать о его стране на фоне украинской войны, а глава МИДа выклянчивает у Лаврова: Армения, мол, хочет чувствовать «спину» России.

Хозяин Елисейского дворца об этом тоже глубоко не в курсе? Но так, пардон, лопухнуться может политик уровня Пашиняна в стране уровня Армении, но никак не президент Франции.

Другое дело, в Париже просто не стали проводить для себя «красные линии» и разграничивать, где закончилась рассчитанная на привлечение голосов французских армян предвыборная кампания и началась большая дипломатия. Правда, здесь уже понимают, что в Европе на фоне украинской войны уже не получится особенно рьяно, пардон, надрывать связки за любимый форпост Кремля. Вот и идут в ход бредовые умопостроения в стиле «это Россия играет на стороне Азербайджана», «мы не оставим Армению», «Азербайджан предпринял несколько наступлений вдоль границы» и т.д.

Только большая дипломатия таких ляпов не прощает. Так что общественность Азербайджана оказалась совершенно права в своем весьма скептическом отношении к перспективам французского посредничества в регионе — мсье Макрон, если уж называть вещи своими именами, подтвердил это наглядно и красноречиво.

Так, что французской дипломатии после такой «президентской подножки» будет очень непросто встать, отряхнуться и делать вид, что все в порядке.

Нурани, обозреватель