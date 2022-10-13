Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву «смелее брать бразды правления миром», передает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер также положительно оценил вклад Астаны в развитие Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Все сейчас ищут, на кого бы опереться. Надо смелее брать бразды правления миром. Я действительно искренне не просто ощущаю, но и считаю, что, как я сегодня сказал, настает время Азии. И так случилось, что ШОС и ваша организация, которая была создана по инициативе Казахстана здесь в 1992 году, – это, я вам скажу, сильно. И то, что вы сейчас начали развивать эту организацию и превращать в глобальную, – это очень правильно», — заявил Лукашенко.