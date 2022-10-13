Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война президента России Владимира Путина против Украины — часть «большого крестового похода» против Запада.

Такое заявление он сделал в сегодняшней речи на саммите прогрессивного управления в Берлине, сообщает Handelsblatt.

«Владимир Путин и его помощники очень ясно дали понять: эта война идет не только за Украину.

Они считают свою войну против Украины частью более крупного крестового похода, крестового похода против либеральной демократии», — сказал он.