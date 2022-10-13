Группа компаний Veyseloglu представила индекс цен за сентябрь 2022 года на продукцию с самым высоким покупательским спросом на своих рынках.

Согласно последнему отчету, «Индекс розничной торговли» составил 114,5%. Данный индекс показывает изменение общего уровня цен на наиболее покупаемую клиентами Группы компаний продукцию за последние 24 месяца, в результате чего за рассматриваемый период наблюдался средний рост цен на 14,5%.

Согласно Индексу, в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем прошлого года в ценах на товары, наиболее покупаемые клиентами компании, наблюдался рост на 20,6%.

Стоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с сентябрём 2021 года выросла на 21.6%.

Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 22.2%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 8.1%.

Компания отмечает, что данный индекс не является индикатором инфляции.