Количество диких животных на планете сократилось на 69% с 1970 по 2018 год. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая планета — 2022», данные которого опубликовала в четверг газета The Guardian.

«Согласно индексу живой планеты, который показывает численность млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и амфибий, среднее сокращение численности популяций диких животных составило 69%. В ходе исследования была проанализирована численность почти 32 тыс. видов», — говорится в отчете, передает ТАСС.

Самое серьезное сокращение численности диких животных произошло в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Там она упала на 94%. В Африке диких животных стало меньше на 66%, в Азии и Тихоокеанском регионе на 55%, в Северной Америке — на 20%. В Европе и Центральной Азии этот показатель составил 18%.

Угрозу для дикой природы, согласно данным WWF, представляют сельское хозяйство, охота, вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и изменение климата.