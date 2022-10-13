Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня и считают, что сохранение мира и стабильности в районе Тайваньского пролива имеет решающее значение для глобальной безопасности. Об этом говорится в опубликованной в среду Белым домом новой редакции Стратегии национальной безопасности США.

«Мы глубоко заинтересованы в поддержании мира и стабильности в районе Тайваньского пролива, что имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания и является предметом международной обеспокоенности и внимания. Мы выступаем против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны и не поддерживаем независимость Тайваня», — отмечается в документе.

Как указано в стратегии, «США по-прежнему привержены своей политике «одного Китая», которая основана на Законе об отношениях с Тайванем, трех совместных коммюнике и шести заверениях». «Мы будем выполнять наши обязательства в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем по поддержке самообороны Тайваня и сохранению нашей способности противостоять применению силы или принуждения против Тайваня», — утверждается в документе.