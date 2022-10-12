Соединённые Штаты не стремятся к конфликтам или новой холодной войне, а также не хотят, чтобы конкуренция между странами перешла в формирование «жёстких блоков». Об этом говорится в опубликованной на сайте Белого дома новой Стратегии нацбезопасности страны.

«Мы также хотим избежать того, чтобы конкуренция вела к делению мира на жёсткие блоки. Мы не хотим конфликта или новой холодной войны», — говорится в тексте документа.

Там также указано, что Вашингтон пытается поддерживать любое государство в поиске его свободы выбора, что отвечает общим интересам.