Глава «Газпрома» Алексей Миллер на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что компания готова рассмотреть создание торговой площадки на границе Турции и ЕС, а также о том, что Россия технически готова построить новые газопроводы по дну Черного моря, поскольку восстановление «Северных потоков» займет длительное время.

По прогнозам, которые озвучил Миллер, в газохранилищах Европы к весне останется около 5% газа, а зима в Европе в целом будет аномально холодной.

Европе может не хватать до 800 млн кубических метров газа в сутки при сильных холодах, считает глава «Газпрома».