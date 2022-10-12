Нобелевская премия мира 2023 года будет присуждена президенту Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает ереванская газета «Грапарак».

Издание отмечает, что «по информации определенных дипломатических источников, принято решение, что Нобелевская премия мира 2023 года будет присуждена главам Азербайджана и Армении, если они до этого подпишут мирный договор».