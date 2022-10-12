Нобелевская премия мира 2023 года будет присуждена президенту Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает ереванская газета «Грапарак».
Издание отмечает, что «по информации определенных дипломатических источников, принято решение, что Нобелевская премия мира 2023 года будет присуждена главам Азербайджана и Армении, если они до этого подпишут мирный договор».
Врядли Армения когда нибудь подпишет договор. Во всякрм случае Иран, США, Франция и Россия не заинтересованы в этом. Надо все время тыкать во всех углах на азербаййджанцев пальцами и говорить какие они звери! 😡😡😡 И поддерживать имидж страдальца Армении. Пашинчна скорее всего убьют а на его место посадят каклгл нибудь французского дашнака.