Тегеран готов быть посредником в отношениях между Баку и Ереваном. Об этом заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти.

Он отметил, что среди различных регионов, находящихся рядом с Ираном, особое значение имеет Южный Кавказ.

«В этой связи по отношению к нашим соседям (Армении и Азербайджану) мы проявляем больше чувствительности и внимания», — подчеркнул Велаяти. И добавил, что «одним из чрезвычайно важных факторов в установлении мира между странами является сохранение общеизвестных исторических границ».

«Любое нарушение какой-либо страной границ соседней страны вызывает рост напряжения в этом регионе и разжигание локальных войн, первый результат которых – присутствие стран-провокаторов, например, США и Израиля, под предлогом установления прекращения огня использующих ситуацию с выгодой для себя», -утверждает Велаяти.