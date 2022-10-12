США продолжат активно участвовать в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе и на самом высоком уровне.

Об этом на брифинге с журналистами заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он напомнил о трехсторонней встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, подчеркнув, что это первая встреча в таком формате после недавних военных действий, а также о последних телефонных звонках госсекретаря министрам иностранных дел обеих стран.

Кроме того, Нед Прайс отметил, что старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер находится в ежедневных контактах как с азербайджанской, так и с армянской стороной.

«Следовательно, мы и дальше будем заниматься этим вопросом. Я не могу обещать определенных результатов, но могу сказать, что это останется для нас приоритетом», — заявил представитель Госдепартамента США.