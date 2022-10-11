Россия заказала у Ирана 2400 единиц дронов-камикадзе Shahed-136. В связи с этим Украина должна иметь достаточное количество ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на онлайн-встрече представителей стран Большой семерки.

«Одних только «шахедов» Россия заказала в Иране 2400. Это данные нашей разведки. И поэтому… важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО, чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны», — отметил он.