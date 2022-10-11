Ожидается, что сегодня послы стран-членов Евросоюза в Брюсселе обсудят и примут решение относительно направления в Армению гражданской миссии, которая должна находиться на границе с Азербайджаном в целях укрепления доверия и содействия делимитации.

Об этом в Комитете по обороне Европарламента 10 октября заявил спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Клаар отметил, что решение об отправке миссии еще не принято государствами-членами в Комитете по политике и безопасности.

Спецпредставитель Европейского союза подчеркнул крайнюю важность полной поддержки государств-членов ЕС, а также Европарламента для реализации миролюбивых усилий ЕС.

Договоренность об отправке гражданской миссии в Армению была достигнута на прошлой неделе в Праге в результате переговоров лидеров Армении, Азербайджана, Франции и главы Евросовета. Невооруженная миссия должна начать работу в ближайшие недели на срок не более двух месяцев.

Дипломатические источники в Брюсселе сообщили, что, скорее всего, миссия будет состоять из 40 человек.

Не исключено, что европейские наблюдатели могут приехать в Армению из Грузии, где ЕС начал гражданскую миссию еще в 2008 году, после российско-грузинской войны.