Сегодня министерство труда и социальной защиты населения предоставило легковые автомобили еще 20 инвалидам Отечественной войны Азербайджана, сообщает Trend.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли отметил, что после 44-дневной войны, завершившейся исторической победой Азербайджана, по указанию главы государства министерством труда и социальной защиты населения был реализован широкомасштабный пакет социальной поддержки семей шехидов и ветеранов войны.

Он отметил, что по этому пакету поддержки уже оказано 243 тысячи услуг 119 тысячам человек.

«В послевоенный период программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширена в пять раз. За этот период было предоставлено 3 900 квартир. В целом за прошедший период этим категориям граждан было предоставлено более 12 900 квартир и частных домов. Также одним из направлений мер социальной поддержки является обеспечение инвалидов войны автомобилями. В 2022 году инвалидам войны предоставлено уже 120 автомобилей, в послевоенный период в целом — 284 автомобиля, а всего за прошедший период – 7 500 автомобилей», — сказал Насирли.