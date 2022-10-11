Уже более года Франция пытается ввести иностранных наблюдателей на пока еще не обозначенную границу Армении с Азербайджаном и оказывает всевозможное давление на наше государство. На последней пражской встрече решение Франции направить гражданскую миссию только в Армению показало решительную защиту Ильхамом Алиевым военной победы Азербайджана в окопах международной дипломатии. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Захид Орудж.

«Почему европейские инспекторы едут в регион? Потому что внезапно начатая Отечественная война ударила по экономическому и политическому влиянию Запада и, в частности Франции, под которым долгие годы находился регион. И силы, которые не могли ввести свою армию в регион 10 ноября 2020 года, теперь хотят это сделать под другим предлогом. Правомерное возражение нашего государства коварному замыслу связано с опасностью открытия второго фронта против Азербайджана, превращения границы в горячую точку. Поэтому президент Ильхам Алиев нарушает игру Эммануэля Макрона», — сказал депутат.

По его словам, в ближайшие дни в парламентах Франции и других европейских стран будут приняты резолюции и решения против Азербайджана, и причиной этому служит сопротивление нашей страны приходу в регион западного военного контингента.

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