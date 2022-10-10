В результате массированных утренних обстрелов Россия повредила в Киеве более 40 жилых домов. Также повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.
Об этом заявил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
В результате утренних обстрелов Киева, в городе получили повреждения разной степени
жилые дома — 45;
объекты критической инфраструктуры и ЖКХ — 5;
учебные заведения — 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания);
заведения социальной сферы — 2;
заведения культуры — 6;
заведения здравоохранения — 5;
админздания — 2.
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