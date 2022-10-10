В результате массированных утренних обстрелов Россия повредила в Киеве более 40 жилых домов. Также повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.

Об этом заявил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В результате утренних обстрелов Киева, в городе получили повреждения разной степени

жилые дома — 45;

объекты критической инфраструктуры и ЖКХ — 5;

учебные заведения — 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания);

заведения социальной сферы — 2;

заведения культуры — 6;

заведения здравоохранения — 5;

админздания — 2.