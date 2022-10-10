Служба нацбезопасности Украины объявила в розыск заместителя главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщается в базу данных МВД.

«Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч.2 Уголовного кодекса (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти)», — отмечается на сайте МВД.

Согласно ст. 110 ч.2 Медведеву грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет тюрьмы.