После прихода к власти в Великобритании Элизабет Трасс число сторонников независимости Шотландии увеличилось, об этом заявила первый министр страны содружества Никола Стерджен.

По ее словам, экономическая политика нового премьер-министра может привести к коллапсу экономики страны.

Она добавила, что даже в случае объявления независимости Шотландия будет вынуждена некоторое время поддерживать финансовую систему Великобритании, прежде чем наступит, по словам Н.Стерджен, «период процветания».