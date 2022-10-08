По предварительным данным, за рулём взорвавшегося на Крымском мосту грузовика был дядя владельца автомобиля — 51-летний Махир Юсубов.

По крайней мере, родственники опознали его по видео с досмотра.

Именно Махир, по словам родственников, и был фактическим владельцем автомобиля. Он занимался частными перевозками — брал заказы на различных сайтах. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но на самом деле продолжал заниматься перевозками.

Махир Юсубов занимался перевозками и, как пишут, постоянно колесил по Краснодарскому краю, попадая в поле зрения камер.

Позавчера он в последний раз вышел на связь с родными. Последний отрезок пути до моста можно было проехать за полчаса, но у Юсубова на это ушло почему-то 6 часов.