Основные версии по Крымскому мосту данный момент.

Подрыв грузовика со взрывчаткой — самая распространенная версия, однако к ней есть ряд вопросов. Прежде всего — как грузовик со взрывчаткой смог проехать сквозь сканеры на крымском мосту, которые проверяют автомобили на наличие взрывчатых веществ, сообщает Телеграм-канал «Политика страны» .

Другая версия: взрывчатку подложили под сам мост, возможно, сразу в нескольких местах. Хотя опять же, непонятно, как могли ее подложить на столь плотно охраняемом объекте как Крымский мост (если только ее не подложили те, кто его охраняет).

Третья. По мосту ударили ракетой (хотя, как показывает пример Антоновского моста даже несколько ракетных попаданий пролеты моста обрушить не могут).

Версий по поводу того, кто устроил подрыв, две:

Самая распространенная — Украина. Собственно, представители украинской власти и ведомств практически прямо об этом и говорят. Помимо очевидных целей удара (выведение на время из строя важного логистического маршрута снабжения российских войск, плюс мощный информационно-психологический эффект), ряд российских комментаторов считают, что этот удар является одним из элементов подготовки наступления украинских войск на запорожском направлении с целью выйти к Азовскому морю и разрезать на две части группировку российских войск в Украине, а также перерезать сухопутный коридор в Крым.

Вторая версия — мост подорвали спецслужбы РФ, по заданию тех групп в Кремле, которые пытаются подтолкнуть Путина к максимальной эскалации войны в Украине (вплоть до использования ядерного оружия) и стремятся не допустить каких-либо компромиссов и договорённостей российской власти с Украиной или Западом.

Напомним, в России развернулась в последнюю неделю целая компания с критикой военного командования за неудачи на фронте. Параллельно критикуется и политическое руководство страны за «нерешительность». Подрыв Крымского моста уже придал этой критике сильный импульс.