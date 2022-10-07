Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием, подчеркнув его заслуги в «строительстве сильной России» и выразив надежду на развитие двусторонних отношений.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. В телеграмме товарищ Ким Чен Ын от всей души горячо поздравил президента РФ с 70-летием со дня его рождения.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что президент России на ответственной должности главы государства энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России, и пользуется высоким уважением и поддержкой широких масс.

Он подчеркнул, что сегодня Россия, преодолевая вызовы и угрозу США и их сателлитов, крепко защищает достоинство и коренные интересы государства, это немыслимо в отрыве от выдающегося искусства руководства и стойкой воли президента России», — сказано в сообщении северокорейского госагентства.