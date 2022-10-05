Азербайджан согласился с решением, принятым на 33-м заседании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся членами организации (ОПЕК+) в Вене о сокращении с ноября 2022 года среднесуточной добычи сырой нефти на 2 млн. баррелей.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Азербайджана.

Данные обязательства стран-участниц «Декларации о сотрудничестве» были определены исходя из их августовских квот. Срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2023 года.

Согласно новому решению, обязательства Азербайджана по сокращению составляют 33 тысячи баррелей в сутки. Таким образом, соглашение «ОПЕК+» предусматривает, что с ноября 2022 года суточная добыча сырой нефти в Азербайджане будет снижена с уровня августа, то есть с 717 тысяч баррелей, до 684 тысяч баррелей.