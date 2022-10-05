Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг со дня госпитализации и отказывается от еды и лекарств.

«Он отказывается от приема лекарств, но не в знак протеста. Он весит 86 килограммов. Похудел на 20 килограммов, с тех пор как находится в «Вивамеди». Факт, что здоровье ухудшается», — цитирует его Sputnik Грузия.

По словам Хачапуридзе, экс-президент заявляет, что не видит смысла принимать лекарства до завершения экспертизы.

«Ситуация ухудшается все больше и больше. Он не может принимать пищу, есть боли», — подчеркнул адвокат.

Он отметил, что Саакашвили сделали биопсию мышц и взяли образец волос по требованию невролога.

«Есть подозрение в связи с верностью диагноза. Поскольку факт — все что с ним происходит, связано с невралгией и связано с гастроэнтерологией. Поэтому может быть разработан какой-то новый протокол лечения», — добавил Хачапуридзе.