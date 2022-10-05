По факту совершения в 1993 году ряда особо тяжких преступлений, организованных бывшим главой Исполнительной власти Губадлинского района Эльханом Нуриевым, в прокуратуре Губадлинского района было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.10, 29,120.2.11, 309.2 и другим статьям Уголовного кодекса, а Эльхан Нуриев объявлен в розыск с привлечением в качестве обвиняемого по указанным статьям.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В сообщении говорится, что Эльхан Нуриев был задержан на территории Республики Польша 02.10.2022 года.

Для экстрадиции Нуриева в Азербайджан Генеральной прокуратурой был направлен запрос в соответствующие структуры.