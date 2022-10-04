Иран дал понять, что не признает аннексию Россией территории Украины.

«Исламская Республика, как всегда и в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения принципа суверенитета и территориальной целостности всех государств как основной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН», — заявил официальный представитель МИД Ирана Насера Канани, отвечая на вопрос об отношении Ирана к аннексии украинских территорий, сообщает IRNA.

При этом он заявил, что Иран поддерживает любые усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине.