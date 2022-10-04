Первый президент Армении Левон Тер-Петросян считает, что предложенный им диалог между властью и оппозицией был сорван по вине второго президента Роберта Кочаряна и премьера Никола Пашиняна.

Комментарий Тер-Петросяна разместил в соцсети его пресс-секретарь Арман Мусинян, сообщает ереванский «Спутник».

По словам Мусиняна, после вчерашней реакции первого президента многие пришли к выводу, что Тер-Петросян торпедировал диалог. Но на самом деле, считает он, диалог этот был сорван в результате трехчасовой пресс-конференции Роберта Кочаряна и двухчасового интервью Никола Пашиняна.

Тер-Петросян теперь пришел к выводу, что Кочарян всячески пытается свергнуть Пашиняна, последний – любой ценой сохранить свою власть. В этих условиях мосты диалога сожжены.

Напомним, в понедельник газета «Айкакан жаманак» («Армянское время»), главным редактором которого является Анна Акопян, супруга премьер-министра Никола Пашиняна, со ссылкой на «достоверный источник» написала о том, что в ходе переговоров Азербайджан ставит перед Арменией пять основных требований.

Публикация стала своего рода ответом на заявление Тер-Петросяна о необходимости диалога между оппозицией и властями для получения полной информации о переговорном процессе с Баку, поскольку этими сведениями владеет лишь действующий глава армянского правительства. С точки зрения экс-президента, публикация в «личном/семейном СМИ» Пашиняна, по сути, является отрицательным ответом на предложение о диалоге с оппозицией.