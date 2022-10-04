Певица Алла Пугачева опубликовала новый пост в «Инстаграме», ответив тем, кто критиковал ее все последние месяцы.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилось, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ», — написала она.

Сразу после начала войны в Украине Пугачева уехала из России, но слухи об эмиграции отвергала. За отъезд ее постоянно критиковали, в том числе — с экранов телевизоров. Пугачева молчала и нападки в свой адрес не комментировала. В ее защиту выступал муж Максим Галкин, которого в России недавно признали “иностранным агентом”. После этого Пугачева выступила в соцсетях, попросив присвоить и ей этот статус.

В конце сентября Пугачева ненадолго вернулась в Россию, но, по данным российских СМИ, снова улетела в Израиль, где и опубликовала свой новый пост.