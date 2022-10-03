С 15 по 20 октября в Баку будет находиться одна из самых почитаемых католических святынь — статуя Богоматери Фатимской. Об этом сообщил в соцсетях глава католической общины Азербайджана, апостольский префект католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете. Как напомнил епископ в своём послании, «в 1917 году, в жизни Католической Церкви произошло особое событие – Сама Богоматерь явилась в португальском городе Фатиме трем детям: Жасинте, Лусии и Франсишку, и призвала через них мир к покаянию и молитве Святого Розария для обращения грешников.

Фатима, со временем, превратилась в известное место паломничества, которое ежегодно посещают миллионы верующих. Так как не у всех есть возможность совершить подобное паломничество, то в последние десятилетия, по решению и благословению епископа Фатимы, статуя Фатимской Богоматери путешествует по разным уголкам мира, дабы ее присутствие помогло обновить веру и дух покаяния в христианских общинах и возродить молитву Святого Розария». Как продолжил далее епископ, «по инициативе посла Святого Престола в Грузии, архиепископа Жозе Беттенкурта, статуя Богоматери Фатимской посетит Кавказский регион в октябре этого года. Если все пойдёт по плану, то статуя пребудет в нашей апостольской префектуре с 15 по 20 октября».