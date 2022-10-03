Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будет вмешиваться в российско-украинский конфликт.

Он отметил, что Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

«В целом, зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно-признанными территориями государств-членов организации и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит», – сказал Айбек Смадияров на брифинге.