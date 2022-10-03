Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось на $93,616 млрд. Об этом говорят данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самый богатый из миллиардеров, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала 2022 года лишился $2,17 млрд. Теперь же его состояние сократилось до $28,7 млрд.

Второе место по размеру состояния у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. При этом с начала года он потерял $7,12 млрд, а его состояние упало до $25,3 млрд. Замыкает тройку Алексей Мордашов, состояние которого сократилось на $9,12 млрд долларов, до $19,1 млрд.

В середине сентября агентство Bloomberg сообщило, что состояние богатейших американцев уменьшилось на $93 млрд.