Движение поездов по фиолетовой ветке временно будет организовано по принципу челночного движения. То есть, один и тот же поезд будет двигаться в обе стороны по одному и тому же пути с оборотом на конечных пунктах. Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, это связано с тестированием и регулированием систем сигналирования в зоне «Автовокзал-Ходжасан», которую планируется сдать в эксплуатацию.

«О завершении тестирования и прочих вопросах будет дана дополнительная информация», — отметил Б.Мамедов.