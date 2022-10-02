Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует на следующей неделе посетить Россию и Украину для обсуждения вопроса о создании вокруг Запорожской атомной электростанции охранной зоны ядерной и физической безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства.

«Генеральный директор Гросси продолжает консультации и прилагает другие усилия, направленные на согласование и скорейшее внедрение зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе», — сказали в МАГАТЭ.