Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ сформирует совместную следственную группу с Данией и Швецией для расследования инцидентов на «Северных потоках». Об этом сообщает газета Barron’s.

В интервью газете Bild am Sonntag Фазер отметила, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об «актах диверсии». Германия «очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией» для выяснения причин произошедшего ЧП, подчеркнула глава МВД ФРГ.

«Мы хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством Евросоюза, в которую все три страны направят следователей», — сообщила Фезер.

Сейчас, по словам политика, Германия совместно с Польшей, Данией и Швецией проводит в море патрулирование, в котором задействованы силы и корабли германской федеральной полиции.