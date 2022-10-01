Режиссер и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой об отсрочке от призыва в рамках частичной мобилизации для работников киноотрасли, которые заняты на съемках общественно значимых проектов. Об этом сообщает пресс-служба кинематографиста.

«Я давно отвык отвечать на глупость или на злобное желание оскорбить или унизить, и точно так же не буду этого делать в связи с моим письмом, подписанным от имени правления Союза кинематографистов премьеру М. В. Мишустину. <…> Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», — цитирует пресс-служба слова Никиты Михалкова.